После назначения губернатором, Коломойский поехал на завод по производству баллистических ракет

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский ознакомился с процессом макетирования головной космической части «Днепр -2013 №1» и международных космических аппаратов на «Южмаше».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в цехах «Южмаша» было проведено макетирование головной космической части «Днепр -2013 №1», на которой в июне 2014 года запланировано осуществить ряд запусков космических аппаратов.

Как рассказал журналистам главный менеджер проекта программы утилизации межконтинентальных ракет РС 20-Б методом пуска Алекей Силкин, в июне одним пуском с базы «Ясный» (РФ) будут выведены на орбиту спутники Испании, Великобритании, Голландии, России, Саудовской Аравии, Казахстана, Японии, Южной Кореи, США, Канады и других стран. Головным в запуске будет первый казахский спутник «Каз АСАТ 1», разработанный Великобританией.

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«Сегодня мы в присутствии представителей этих стран провели на головной платформе макетирование всех космических аппаратов и подписали технические документы. Через 3 дня мы начинаем наземные испытания платформы, которые продлятся месяц. После сертификации платформа будет отправлена в Россию для подготовки к пуску», - отметил Силкин.

По его словам, в данный момент никаких сложностей в реализации этой международной программы не возникло.

«Все документы между заказчиками и российской стороной, которая является собственником ракеты РС -20 Б давно подписаны. Мы нормально спокойно работаем в рамках межправительственных экономических договоров. Также из всех стран участниц проекта осуществлены необходимые поставки», - сказал Силкин.