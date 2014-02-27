В последний день зимы температура в Украине может подняться до 12° тепла

Поэтому уже в дневные часы в большинстве областей температура воздуха повысится до 2-8 градусов тепла, а на Закарпатье она составит +6 +12 градусов. Ночью еще будет прохладно, в пределах 0-5 мороза, на крайнем западе и юге местами 0-5 тепла, сообщает Opogode.ua.

В большинстве областей будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому осадки маловероятны. Только в юго-восточной части атмосферный фронт обусловит небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

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На западе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, местами 0-3 тепла, днем 1-6 тепла, на Закарпатье +6 +12 градусов.

В северных областях преимущественно сухо. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-6 градусов тепла.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

На востоке временами дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 градусов тепла.

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На юге ночью дождь, местами с мокрым снегом, днем осадки пройдут лишь в Запорожской области. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем +1 +7 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине юго -восточный, 5-12 м/с.