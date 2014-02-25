Сегодня в Украине продолжится похолодание, вечером температура опустится до 6° мороза

Столбики термометров будут колебаться днем в пределах 2 мороза - 4 тепла, на северо-востоке до 6 мороза, на Закарпатье и в Крыму до +5 +8 градусов, сообщает Opogode.ua.

Погоду большей части Украины будет определять восточный антициклон, который обусловит сухую погоду. И только влияние южного циклона с центром над Черным морем обусловит дожди и мокрый снег в южной части Украины. Вечером осадки придут в западные области.

На реках запада возможны подъемы уровней воды.

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На западе преимущественно без осадков. Температура воздуха от 4 градусов тепла до 2 мороза, на Закарпатье до +8 градусов.

В северных областях преимущественно сухо, вечером в Житомирской области без осадков. Температура воздуха от 2 мороза до 3 градусов тепла, в Сумской и Черниговской областях до 6 мороза.

В центральных областях осадков не предвидится, лишь в Винницкой области небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха 0-5 тепла.

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На востоке без осадков. Температура воздуха от 3 мороза до 3 градусов тепла.

На юге временами дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха 0 +5, в Крыму до +8 градусов.

В Киеве без существенных осадков. Температура воздуха 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине восточный и юго - восточный, 5-12 м/с, на востоке и юге порывы 15-20 м/с.