Овощи и фрукты в Украине подорожали почти на 12%, цены продолжают расти

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 15-го по 21-е февраля) вырос на 1,2% после роста на 2,1% неделей ранее. Таким образом, украинская плодоовощная продукция дорожает уже пять недель подряд. За этот период овощи и фрукты подорожали на 11,7%, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«По-прежнему главной причиной роста цен на плодоовощную продукцию на прошедшей неделе была нестабильность на валютном рынке, что напрямую влияло на стоимость импортных товаров, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - При этом участники рынка отмечали значительное снижение спроса на плодоовощную продукцию в стране».

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Резче всего за неделю подорожали импортные мандарины, сезон активной реализации которых подходил к концу. Продолжали дорожать и бананы, поставки которых были нестабильными вследствие ситуации в стране. Рост цен на яблоко был обусловлен снижением предложения на фоне стабильного спроса, а также ростом цен в сегменте импортной продукции.

За неделю также незначительно подешевели капуста и морковь. Цены на тепличные овощи преимущественно не изменились, лишь огурцы подорожали в некоторых регионах.