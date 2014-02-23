В Шостке местные жители взяли под охрану памятник Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, уже минувшей ночью около 100 шосткинцев дежурили у памятника Ленину перед зданием горисполкома.

В основном, это молодежь, однако есть и люди старшего возраста, возле мэрии они ведут себя спокойно.

Как рассказал один из участников акции, им поступила информация о том, что кто-то собирается свалить в Шостке памятник Ленину, поэтому здесь и собралось так много людей. По мнению собравшихся горожан, решить вопрос о том, должен ли стоять в городе памятник Ленину, должна решить сами люди.

По словам людей, они будут стоять здесь все время и готовы защищать памятник Ленину от любых посягательств.