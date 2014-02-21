Миндоходов заявило, что в работа министерства проходит в обычном режиме

Об этом во время телемарафона «Відкрита студія» на телеканале «Бизнес» заявил и. о. министра доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы делаем все, чтобы Министерство доходов и сборов выполняло свои обязанности по администрированию налогов, предоставления сервисных функций налогоплательщикам», - отметил он. Клименко также сообщил, что на сегодняшний день платежи в местные и государственный бюджет поступают ритмично, а их динамика является такой же, как и в декабре 2013 и в январе 2014 года

Александр Клименко заверил, что, несмотря на сложную ситуацию в Киеве, Министерство сегодня продолжает осуществлять качественное администрирование налогов и предоставление сервисных функций. «Центры обслуживания налогоплательщиков работают в штатном режиме даже в Киеве. За вчерашний день к нам пришло почти 9 тысяч плательщиков, чтобы получить информацию, справки и т.д. Мы стараемся, чтобы все было безопасно, комфортно и удобно», - рассказал он.

Глава министерства также подчеркнул, что правительство сегодня делает все, для того, чтобы экономическая ситуация была максимально стабильной, с учетом сложившейся политической ситуации. «Потому что формирование наполнения местных бюджетов и выполнение государством социальных обязанностей перед учителями, врачами, студентами и сегодня не должны прекращаться. И правительство сегодня делает все для того, чтобы удержать влияние политического кризиса на экономику страны», - подчеркнул Александр Клименко.

Комментируя же нынешнюю ситуацию и ее влияние на поступление налоговых платежей и сборов в бюджет, исполняющий обязанности министра доходов и сборов предположил, что реакцию бизнеса можно будет увидеть только через 2-3 месяца. «Сегодня нет пока что каких-либо тревожных тенденций. Но я еще раз подчеркиваю – мы должны следить, как бизнес отреагирует на политическую и экономическую ситуацию сегодня. И это отложенный риск для Украины», - добавил он.

Также Александр Клименко опроверг информацию некоторых СМИ о том, что он покинул Украину: «Что касается лично меня, это действительно слухи и наш с вами разговор является лучшим подтверждением».