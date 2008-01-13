Минфин перечислил Пенсионному фонду первый заем для повышения пенсий

12 января Министерство финансов перечислило Пенсионному фонду Украины первый заем (500 млн. грн.), что позволит начать введение в действие повышенных с 1 января 2008 года размеров пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, новые увеличенные с 1 января госбюджетом 2008 года размеры пенсий предусматривают серьезные шаги ради существенных положительных изменений в пенсионном обеспечении граждан, а именно:

повышение уже с 1 января минимального размера пенсии на 55 гривен;

введение уже с января осовременивания пенсий, то есть пересчет ранее назначенных трудовых пенсий с применением показателя средней зарплаты работников, занятых в отраслях экономики Украины за 2006 год (раньше – за 2002 г.);

уже с января – введение нового коэффициента величины оценки одного года страхового стажа (вместо 1% - 1,2%).

«Эти существенные изменения в пенсионном обеспечении позволят не только поднять минимальный размер пенсии, но и сделать важный шаг для ликвидации «уравниловки» через введение более тесной связи между заработком, стажем и размером пенсий», - отметил, комментируя новые бюджетные нормы, касающиеся изменений в пенсионном обеспечении, министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.