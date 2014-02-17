В прошлом году на работу судей пожаловались почти тысячу раз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам председателя Высшего совета юстиции Александра Лавриновича, анализ обращений, которые поступили в прошлом году, свидетельствует, что из 991 обращения в отношении судей высших специализированных судов и Верховного Суда Украины 60% (591 обращение) касались судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ). Эта же тенденция продолжилась и в начале 2014 года.

В отношении судей Высшего хозяйственного суда за прошлый год ВСЮ получил 88 обращений, в отношении судей Высшего административного суда – 270 обращений, в отношении судей Верховного Суда – 44 обращения.

Лавринович сообщил, что в 2013 году были проведены проверки в отношении 32 судей ВССУ.

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По словам председателя ВСЮ, значительное количество жалоб в отношении судей ВССУ касались несогласия с отказом в открытии кассационного производства. В большинстве они касаются применения пункта 5 части четвертой статьи 328 Гражданского процессуального кодекса Украины, который предусматривает право судьи-докладчика отказывать в открытии кассационного производства, если кассационная жалоба является необоснованной и изложенные в ней доводы не вызывают необходимости проверки материалов дела. Указанный вопрос был также предметом обсуждения в Высшем совете юстиции.

Определенный процент жалоб касался также нарушения судьями процессуальных сроков (в том числе относительно правильного исчисления сроков подачи кассационных жалоб и заявлений о пересмотре решений суда Верховным Судом Украины), а также возврата сумм оплаченного судебного сбора в случае принятия постановлений об отказе в открытии производства.

При этом, как говорится в сообщении, в большом количестве обращений фигурируют фамилии одних и тех же судей.