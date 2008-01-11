Задержанный в Черкассах грабитель причастен к 6 ограблениям банков Киева
13:09, 11 января 2008Общество
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Бандиту - 24 года
Задержанный в конце прошлого года в Черкассах при попытке вооруженного ограбления отделения "Приватбанка" 24-летний местный житель причастен к шести ограблениям киевских банков.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, доказательства этому милиция получила в результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий.
Сейчас грабитель проверяется на причастность к совершению других преступлений.
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