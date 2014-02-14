Минэкологии хочет продавать использованные в Украине батарейки западноевропейским компаниям

Министерство экологии и природных ресурсов Украины прогнозирует увеличение ежегодного объема утилизации использованных батареек и других элементов питания до 3-4 млн штук. Об этом сообщил журналистам министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

“Три-четыре миллиона элементов питания в год будет утилизироваться на наших мощностях, а что-то мы будем вывозить за границу», - сказал он.

По словам министра, в настоящее время в стране утилизацией батареек занимаются два завода – во Львове и в Артемовске (Донецкая обл.). При этом Проскуряков не уточнил объемов утилизации батареек в 2013 году.

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Глава Минэкологии также сообщил, что министерство ведет переговоры с европейскими компаниями относительно закупки использованных украинскими потребителями батареек.

«Мы общаемся с венгерским и французскими компаниями, которые будут закупать эти батарейки. Да, это выгодно. Батарейка, хоть и отработанная, но чего-то стоит. Это металл, это ее составляющие», - сказал министр.

В качестве положительного примера министр рассказал о программе по утилизации батареек, реализуемой с апреля 2013 года совместно с оператором мобильной связи МТС, в рамках которой осуществляется сбор элементов питания в специальные боксы, установленные в магазинах сети.

По словам Проскурякова, одна выброшенная в обычный мусорный ящик батарейка может загрязнить порядка 20 квадратных метров грунта и 400 литров подземных вод.

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При этом он сообщил, что из 643 млн грн, предусмотренных в бюджете на 2014 год на выполнение экологических программ, 30 млн грн будет выделено на информирование населения о культуре утилизации батареек.

«Следующим этапом мы хотим распространить эту программу на все государственные и учебные учреждения для того, чтобы люди могли там выбрасывать батарейки (в специальные боксы – УНИАН)», – добавил глава Минэкологии.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля 2013 года между Министерством экологии и природных ресурсов Украины и компанией «МТС-Украина» был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий установление во всех магазинах сети МТС специальных боксов для утилизации использованных батареек на заводе во Львове.