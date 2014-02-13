На день Святого Валентина погода будет мрачной

На всей территории будет преобладать переменная облачность, солнце порадует только жителей Западной Украины, сообщает Meteoprog.

В северных областях

Пасмурно, без осадков. В Сумской области небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +1 градусов. Дневные показатели будут около +5 тепла.

В южных областях

Пасмурно, дождь, местами сильный. В Крыму без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов, ночью опустится до +6 градусов. В Запорожской области ночью на термометре будет около +4 тепла.

В западных областях

Малооблачно, без осадков. Во Львовской области и на Закарпатье небольшой дождь. Ночью на столбике термометра будет около -2...+1 градус. Температурные показатели днем будут около +3...+6 градусов.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют в Украине похолодание после 20 февраля

В восточных областях

Пасмурно, без осадков. Ночью на термометре будет около +1 градусов выше нуля. Днем температура воздуха составит +6 тепла. В Луганской области днем потеплеет до +4 градусов.

В центральных областях

Пасмурно, дождь. В Житомирской и Винницкой областях без осадков. Днем температура воздуха составит +6...+8 градусов. Ночные показатели будут около 0...+4 выше нуля. В Житомирской и Винницкой областях днем будет около +4 выше нуля.