Смертность украинцев вдвое превышает европейские показатели

Об этом сообщает Завтрак с 1+1 в выпуске, посвященном всемирному дню больного.

В частности. по данным врачей, наиболее распространенными болезнями в Украине являются диабет, онкологические заболевания, болезни легких и сердца.

Так, диабетом болеют 1,5 миллиона украинцев, сердечно-сосудистыми болезнями - каждый третий, а онкологическими - свыше миллиона.

Читайте такжеПравозащитник назвал медицинскую политику Украины пассивной эвтаназиейПо мнению врача-невропатолога Татьяны Майковой, диабет больше присущ мужчинам, в частности, из-за невнимания последних к своевременной диагностике. Также после 40 лет они часто имеют проблемы с травмами и предстательной железой и чаще, чем у женщин, с ними случаются инфаркты.

В то же время, женщины больше жалуются на головную боль, давление, депрессии, и с более высокой вероятностью могут получить инсульт.