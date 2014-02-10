Сына депутата Хмельницкого облсовета приговорили к 4 годам условно за смертельное ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, судья Светлана Дручкова сегодня вынесла решение, что Червонюк нарушил 12.3 и 12.4 пункты ПДД и часть 2 статьи 286 УКУ, предусматривающей лишение свободы на срок 4 года. Однако согласно статье 75 УКУ ему назначен испытательный срок один год. Также Червонюк лишен права управлять автомобилем сроком на 3 года.

Зачитывая судебное решение, председательствующая судья признала обвиняемого виновным, отметив, что в момент наезда на пешехода Олега Крушельницкого скорость его автомобиля Червонюка составляла 120,7 км/час. По ее словам, Червонюк мог избежать ДТП, применив экстренное торможение.

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Согласно данным, озвученным в суде, в момент совершения ДТП Червонюк был трезвым. Вместе с тем, погибший пешеход в момент наезда находился в средней степени алкогольного опьянения (1,79 промилле) и переходил проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

Обвиняемого Червонюка освободили в зале суда.

Родители погибшего сообщили, что будут подавать апелляцию в Апелляционный суд Хмельницкой области. Для этого у них есть срок в 30 дней.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком вечером 20 августа 2013 г. возле остановки общественного транспорта 19-летний местный житель не справился с управлением автомобилем Toyota и совершил наезд на пешехода, 26-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений тот умер на месте происшествия. Прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). 8 октября около 5 тысяч хмельничан подписались под обращением к Верховной Раде, в котором выразили обеспокоенность относительно объективного расследования резонансного ДТП. 11 января 2014 г. Хмельницкий горрайонный суд продлил содержание под стражей Червонюка до 11 февраля.

Во время дебатов представитель государственного обвинителя, прокурор Виталий Пронозюк требовал приговорить Червонюка к 7 годам тюрьмы, поскольку, по его данным, есть достаточно доказательств и разных экспертиз, подтверждающих, что сын депутата грубо нарушил правила дорожного движения, находился в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле алкоголя в крови - УНИАН), что привело к смертельному ДТП.

Также прокурор не нашел для обвиняемого смягчающих обстоятельств. Кроме этого, прокурор попросил суд на три года лишить обвиняемого права управлять транспортными средствами.

Защита Червонюка во время дебатов настаивала, чтобы суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку вина подсудимого не доказана.

Справка УНИАН. Дмитрий Червонюк, который находился за рулем автомобиля Toyota, является сыном депутата Хмельницкого областного совета шестого созыва, президента Ассоциации частных предпринимателей “Эдельвейс” Галины Червонюк и депутата Хмельницкого областного совета пятого созыва, владельца Ривненского льнокомбината Олега Червонюка.