Украине грозят наводнения - уровень воды может подняться на полтора метра

Украинский гидрометеорологический центр сообщает: 10-12 февраля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается дальнейшее вскрытие льда, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими отметками.

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При этом на р. Стрый и на ее притоках в Турковском, Дрогобычском районах Львовской области не исключен резкий подъем уровней воды с достижением опасных отметок подтопления.