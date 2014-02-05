Глава «Луганскэлектротранса» опроверг информацию о работе троллейбусов до 18:00

В Луганске график движения электротранспорта изменятся не будет и останется прежним: с 6 утра до 8 вечера.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил директор КП «Луганскэлектротранс» Игорь Лордкипанидзе, комментируя появившуюся сегодня в Интернете информацию о якобы планируемом сокращении времени работы электротранспорта из-за увольнения водителей, которым не выплачивается задолженность по заработной плате.

По его словам, такой график движения троллейбусов и трамваев давно применяется в зимнее время.

«Уже лет десять, наверное, зимой мы так ездим. Откуда все взяли, что троллейбусы будут ездить до 18.00 - я не знаю», - сказал Лордкипанидзе.

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Как подчеркнул директор, водителей на всех маршрутах хватает, переработки случаются только в период увеличения количества заболеваний ОРВИ и гриппом.

На сегодняшний день в городе работают 33 трамвая (на 9 маршрутах) и 33 троллейбуса (на 7 маршрутах).

В то же время Лордкипанидзе подтвердил факт задолженности по заработной плате. «Сегодня долг около 7-8 млн гривен. Сейчас только будем выдавать зарплату за октябрь», - сказал он.

Проблемы с выплатами директор связывает с недофинансированием отрасли, отсутствием компенсации за бесплатный проезд льготной категории граждан.

По его словам, в ближайшем будущем планируется вынести на рассмотрение вопрос об увеличении стоимости проезда в городском электротранспорте.

«Пока это только на стадии обсуждений, если проезд и подорожает (сейчас проезд стоит 1,25 грн – УНИАН), то не сегодня, не завтра и даже не через месяц», - подчеркнул Лордкипанидзе.

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Согласно сегодняшним данным еженедельного мониторинга Департамента социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации, общая сумма задолженности по выплате заработной платы на начало 2014 года на предприятиях городского электротранспорта составляла 5,2 млн грн.

Как ранее писал УНИАН со ссылкой на "Голос України", из-за проблем с финансированием водители массово уходят с работы, поэтому городской электротранспорт Луганска будет обслуживать жителей областного центра лишь до 18:00.