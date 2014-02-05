Задержан водитель маршрутки, которая попала в жуткое ДТП на Сумщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

По информации прокурора Сумской области Руслана Билоконя, предварительная версия причины аварии заключается в том, чтоводитель маршрутки не остановился на железнодорожном переезде на предупредительный звуковой и световой сигнал семафора.

«По словам потерпевших, пассажиры предупреждали водителя о приближении поезда, но водитель решил «проскочить», о чем свидетельствует то, что основной удар пришелся на заднюю часть автотранспорта», – сказал прокурор.

Как установлено, за рулем маршрутного микроавтобуса, следовавшего по маршрутом «Сумы – Ганновка-Выривская», находился 27-летний сумчанин Богдан Лопатка. Он недавно женился, его ребенку – меньше года. В свое время окончил автотранспортный лицей, после чего работал водителем.

Во время допроса Лопатка заявил, что был ослеплен солнцем, потому не увидел приближающийся поезд, и выехал на железнодорожный переезд. После ослепления водитель посмотрел на комбайн, стоявший на другой стороне дороги, чтобы возобновить зрительные способности. Однако поезд в тот момент уже врезался в маршрутку.

Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, приблизительно в 15.30 на железнодорожном переезде вблизи сел Беланы и Выры Белопольского района: пассажирский поезд «Харьков - Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну около 300 метров. По уточненным данным, в микроавтобусе находились водитель и 18 пассажиров.

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В результате аварии погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Еще 6 пострадавших, в том числе 1 ребенок, находятся в больнице. Все они – пассажиры маршрутного автобуса. По данному факту линейным отделом милиции на станции Сумы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких человек», и начато досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Сумская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере. Ведется досудебное следствие. Ход расследования находится на контроле руководства прокуратуры области.

В Сумской области 5 февраля объявлено днем скорби по погибшим.