ГСЧС обнародовала видео с места страшного ДТП на Сумщине

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 18 единиц техники и 72 человека личного состава подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читайте такжеКоличество жертв страшного ДТП на Сумщине возросло до 13 человек

Как сообщал УНИАН, авария произошла во вторник, 4 февраля, примерно в 15.30 на железнодорожном переезде вблизи сел ел Беланы и Выры Белопольского района: пассажирский дизель-поезд №847 сообщением «Харьков-Ворожба» сбил маршрутный микроавтобус. По предварительной информации, поезд протащил маршрутку по железнодорожному полотну почти 300 метров.