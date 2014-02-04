Завтра в Украине без осадков, ночью умеренные морозы

По всей территории страны будет преобладать малооблачная погода, местами переменная облачность, сообщает meteoprog.ua.

Ночью температура опустится до -15 мороза, дневные показатели будут около +5 тепла. Ветер юго-западный 2-4 м/с.

В северных областях малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит -13 градусов. Дневные показатели будут около -3 мороза.

Читайте такжеСегодня в Украине начинается потеплениеВ южных областях малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха составит 0…+5 градусов, ночью опустится до -8…0 градусов.

В западных областях ясно, без осадков. Ночью на столбике термометра будет около -8…-4 градусов. Температурные показатели днем будут около -1…+4 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночью на термометре будет около -13 мороза. Днем температура воздуха составит -5 ниже нуля.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит -4…-1 ниже нуля. Ночные показатели будут около -15…-13 мороза.