ГАИ хочет отправлять водителям "письма счастья" по СМС и на e-mail
Введение фотофиксации нарушений правил дорожного движения позволит существенно сократить аварийность на дорогах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Владимир Резников, комментируя законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» народных депутатов из фракции Партии регионов Владимира Пилипенко та Валерия Писаренко.
«Как только начнет работать фотофиксация, резко снизится аварийность на дорогах. Сейчас же мы имеем парадокс - на хороших дорогах гибнут люди, поскольку отсутствует сдерживающий фактор», - сказал Резников.
Начальника ГАИ Украины Владимир Резников рассказал, что сообщения о нарушениях ПДД планируют рассылать по почте, СМС и на e-mail.
"Сейчас мы разрабатываем специальный информационный ресурс, работа уже почти завершена. Это будет интернет сайт с базой нарушений. Каждый водитель сможет зарегистрироваться, получив свой личный электронный кабинет", - заявил Резников.
Читайте такжеРада вернула письма счастья для украинских водителейПо его словам, заполнив специальную форму, водитель сможет оставить свой электронный адрес, мобильный телефон,e-mail и указать место фактического проживания, куда присылать «письма счастья», сообщает first-gear.in.ua.
"При желании оповещение о нарушении будет приходить как на электронный ящик, так и на телефон. Это как оплата в магазине. Оплатил карточкой — пришла смс, что деньги сняли. Так и здесь. Нарушил — получил СМС с уведомлением, что на Вас есть протокол. Затем водитель сможет зайти в своей личный кабинет и посмотреть более детально где, когда и за что выписан протокол. Простыми словами, если вы не получили уведомление, вы сами в этом виноваты. Мы делаем все, чтобы максимально увеличить информативность" - подчеркнул Резников.
По словам замначальника ГАИ, если оплатить штраф в первые дни, можно получить 50-ти процентную скидку.
Читайте также«Письма счастья» от ГАИ начнут приходить к водителям уже в феврале"Все это делается для того, чтобы сделать законодательство более лояльным к водителям, — говорит Владимир Резников. — Я могу с вами пари заключить, когда начнет работу фото-видео фиксация, аварийность уменьшится в половину. Это мировая практика".
Напомним, подобный законопроект был принят парламентом Украины 16 января 2014 года, а затем отменен Верховной Радой Украины.