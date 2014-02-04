ГАИ хочет отправлять водителям "письма счастья" по СМС и на e-mail

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Владимир Резников, комментируя законопроект №4046 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» народных депутатов из фракции Партии регионов Владимира Пилипенко та Валерия Писаренко.

«Как только начнет работать фотофиксация, резко снизится аварийность на дорогах. Сейчас же мы имеем парадокс - на хороших дорогах гибнут люди, поскольку отсутствует сдерживающий фактор», - сказал Резников.

Начальника ГАИ Украины Владимир Резников рассказал, что сообщения о нарушениях ПДД планируют рассылать по почте, СМС и на e-mail.

"Сейчас мы разрабатываем специальный информационный ресурс, работа уже почти завершена. Это будет интернет сайт с базой нарушений. Каждый водитель сможет зарегистрироваться, получив свой личный электронный кабинет", - заявил Резников.

Читайте такжеРада вернула письма счастья для украинских водителейПо его словам, заполнив специальную форму, водитель сможет оставить свой электронный адрес, мобильный телефон,e-mail и указать место фактического проживания, куда присылать «письма счастья», сообщает first-gear.in.ua.

"При желании оповещение о нарушении будет приходить как на электронный ящик, так и на телефон. Это как оплата в магазине. Оплатил карточкой — пришла смс, что деньги сняли. Так и здесь. Нарушил — получил СМС с уведомлением, что на Вас есть протокол. Затем водитель сможет зайти в своей личный кабинет и посмотреть более детально где, когда и за что выписан протокол. Простыми словами, если вы не получили уведомление, вы сами в этом виноваты. Мы делаем все, чтобы максимально увеличить информативность" - подчеркнул Резников.

По словам замначальника ГАИ, если оплатить штраф в первые дни, можно получить 50-ти процентную скидку.

Читайте также«Письма счастья» от ГАИ начнут приходить к водителям уже в феврале"Все это делается для того, чтобы сделать законодательство более лояльным к водителям, — говорит Владимир Резников. — Я могу с вами пари заключить, когда начнет работу фото-видео фиксация, аварийность уменьшится в половину. Это мировая практика".

Напомним, подобный законопроект был принят парламентом Украины 16 января 2014 года, а затем отменен Верховной Радой Украины.