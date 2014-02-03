На Кировоградщине во время пожара на ферме погибли 320 коз

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в области, 1 февраля в селе Покровка Новоархангельского района возникло возгорание 300 кв. м хозяйственного здания на территории частного домовладения . Пожаром уничтожено 320 коз. В тушении пожара принимали участие девять человек личного состава пожарно-спасательной части, также было задействовано две единицы пожарной техники. Спасена рядом расположенная хозяйственная постройка.

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При этом на сайте предприятия размещено сообщение с просьбой помочь. Хозяева сообщают, что кроме фермы сгорел еще и дом и цех. В Управлении ГСЧС в области такой информации нет.