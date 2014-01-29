Завтра в Украине ожидаются 30-градусные морозы

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в южной части и в Донецкой области сохранятся сложные погодные условия: снег (ночью местами сильный), порывы восточного ветра 17-22 м/с, местами 25-30 м/с, сильные метели, снежные заносы; на юге Крыма мокрый снег (ночью сильный), местами налипание мокрого снега, гололед.

Читайте такжеГидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий 28-30 января На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на западе небольшой снег; ветер юго-восточный 7-12 м/с, в центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 22-27°, днем 13-18° мороза; в восточных и Сумской области ночью 28-33°, днем 20-25° мороза; в западных и южных областях ночью 14-19°, днем 10-15° мороза; в Крыму ночью 7-12°, днем 5-10° мороза; на Закарпатье и юге Крыма ночью 1-6° морозу, днем около 0°.

Читайте такжеПотепление в Украине начнется со 2 февраляВ Киеве и Киевской области ожидается холодная без осадков погода. Температура ночью по области 22-27°, днем 13-18° мороза; в Киеве ночью 22-24°, днем 15-17° мороза. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.