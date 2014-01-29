В России бывший учитель убил приятеля за критику поэзии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.

По версии следствия, в ночь на 20 января мужчина выпивал с 67-летним приятелем в квартире последнего в городе Ирбит. Они заспорили о том, какой из литературных жанров - проза или поэзия - более значим.

Читайте такжеВ Подмосковье участник аварии убил автоинспектораХозяин жилища утверждал, что только проза являет собой настоящую литературу, а его гость, имеющий педагогическое образование и ранее работавший учителем, в этом споре отстаивал поэзию.

«Через непродолжительное время литературный диспут перерос в банальный конфликт, на почве которого 53-летний любитель поэзии убил оппонента при помощи ножа. Сразу после случившегося злоумышленник скрылся», - говорится в сообщении.

В итоге стражи порядка задержали мужчину, который прятался у своего знакомого в деревне Малахово Ирбитского района. Теперь экс-педагогу из Ирбита грозит до 15 лет тюрьмы, он арестован.