На Луганщине годовалый ребенок выжил, проведя ночь под дождем и на морозе

Об этом УНИАН сообщили в Кременском райотделе ГУ МВД в Луганской области.

Как стало известно, 19 января в дежурную часть Кременского райотдела милиции поступил телефонный звонок, в котором взволнованный мужчина сообщил, что возле своего дома в городе Кременное он нашел сожительницу без признаков жизни.

Читайте такжеВ Николаеве спасатели доставали мальчика, который застрял в бидоне (фото, видео)По сообщению правоохранителей, на месте происшествия возле тела умершей женщины стояла коляска с маленьким ребенком в мокрой одежде. Маленькую Нику (1 год и 3 месяца) медики забрали в больницу, диагностировали у нее общее переохлаждение.

Когда милиционеры начали разбираться в обстоятельствах случившегося, выяснилось, что женщина, которая злоупотребляет алкоголем, проживала вместе со своим сожителем и маленькой внучкой. Мать ребенка отбывала наказание в местах лишения свободы, поэтому за ребенком присматривала бабушка. Вечером накануне Крещения она с внучкой пошла к своим знакомым, где употребляла спиртное, а уже по дороге домой женщине стало плохо. Нашел ее сожитель только утром следующего дня и сразу же позвонил в милицию. Девочка в коляске пробыла всю ночь - шел дождь, а потом ударил крещенский мороз.

За состоянием ребенка несколько дней внимательно следили работники детского отделения Кременского районного территориального медицинского объединения.

Впоследствии оказалось, что документов о рождении с указанием сведений родителей ребенка нет, есть только справка из медицинского учреждения. По каким причинам мать не зарегистрировала ребенка после рождения, как того требует законодательство, неизвестно.

Этим вопросом будет заниматься служба по делам детей.

На данный момент открыто уголовное дело и проводится досудебное расследование.