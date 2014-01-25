У матери Юлии Тимошенко отказали ноги и она прикована к постели
У матери экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Людмилы Телегиной отказали ноги, и она прикована к постели.
Об этом УНИАН сообщила руководитель Днепропетровской областной партийной организации ВО "Батькивщина", тетя Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина.
По ее словам, у Телегиной больные ноги, какое-то время она была прикована к постели, «но усилиями врачей родственникам удалось ее поднять".
"Она стала сидеть и даже начала ходить. У Людмилы Николаевны отказали ноги на нервной почве. Она очень переживает за дочь, но к этим переживаниям добавились переживания и слезы за тех, кто погиб в противостоянии с этой властью, за тех, кого избивают и уничтожают. Она слегла и вновь прикована к постели", - сказала Ульяхина.
Она также заметила, что Телегина "верит в победу, очень любит и ждет свою дочь и молиться за всех, кто стоит на Майдане".