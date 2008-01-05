Жюри Каннского кинофестиваля возглавит обладатель ”Оскара” (фото)

Обладатель "Оскара" актер и режиссер Шон Пенн станет главой жюри знаменитого Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщили организаторы одного из самых престижных киносмотров, передает Би-би-си.

По словам директора фестиваля Тьерри Фремо, Пенн олицетворяет собой "независимое американское кино в той же мере, как и симпатичный нам образ Америки".

47-летний актер и режиссер в своем официальном заявлении отметил, что "очень ждет" возможности принять участие в фестивале.

"Последние несколько лет стали временем возрождения кинотеатров по всему миру. В течение многих лет Каннский фестиваль был центром, открывающим новое в кинематографе", - заявил Пенн.

Каннский фестиваль, который станет 61-м по счету, в этом году начнется 14 мая.

Главный приз фестиваля - "Золотая пальмовая ветвь" - будет вручен 25 мая.

Пенн получил премию "Оскар" за роль в фильме "Таинственная река".

Последняя режиссерская работа Пена, драма Into the Wild получила несколько номинаций на премию Screen Actors Guild Awards, считающуюся индикатором номинантов на "Оскара".

В прошлом году жюри Каннского фестиваля возглавлял британский кинорежиссер Стивен Фрирз.

Тогда "Золотая пальмовая ветвь" досталась румынскому фильму "Четыре месяца, три недели и два дня".