Президент Украины Виктор Янукович поручил создать Национальное агентство инфраструктурных проектов Украины.

Об этом говорится в указе № 12/ 2014, опубликованном на официальном сайте главы государства.

«С целью обеспечения развития спортивной, туристической, транспортной и социальной инфраструктуры, создание условий для проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, получение права на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Украине, в соответствии с пунктом 15 части первой 106 Конституции Украины постановляю: образовать Национальное агентство инфраструктурных проектов Украины, реорганизовав Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов» , - сказано в указе.

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Указом также установлено, что Национальное агентство инфраструктурных проектов Украины является правопреемником прав и обязанностей Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов, реорганизуется.

Кабинету министров Украины в двухмесячный срок поручено обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно - правовых актов в соответствие с этим указом.