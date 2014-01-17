Российский кредит повысит риск непогашения долгов Украиной в 2016 году – Fitch

Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch, размещенном на сайте агентства.

«Если Украине удастся получить оставшиеся 12 млрд долл. за евробонды, которые будут выпущены в 2014 году в рамках договоренностей с Россией, этого с лихвой хватит для обеспечения предстоящих в текущем году выплат по внешнему долгу в объеме 6,7 млрд долл. В то же время, правительству придется заниматься дополнительными займами, чтобы покрыть фискальный дефицит, который увеличится до 7% ВВП», - отмечают в рейтинговом агентстве.

Кроме того, Fitch прогнозирует дальнейший рост дефицита платежного баланса Украины, который также составит до 7% ВВП.

В то же время, в Fitch спрогнозировали, что правительство, вероятнее всего, до первого полугодия 2015 года, сохранит стабильный курс гривни на уровне 8,3 грн за долл., несмотря на заложенный в бюджете 2014 года прогноз курса на уровне 8,4-8,5 грн за доллар и экспертных ожиданий девальвации гривни до 9-9,5 грн за доллар по итогам 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Fitch уже заявлял, что предложение Российской Федерации вложить 15 млрд долл. в украинские евробонды, а также предоставление скидки на газ, импортируемый Украиной из России, до 268,5 долл. за тысячу кубометров, отчасти улучшит состояние государственных финансов Украины и позволит ей снизить риски невыплаты долгов в 2014 году, однако существующие проблемы останутся.

В ноябре 2013 года Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом.