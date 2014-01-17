Украина не отказывается от курса на Европу - эксперт

Об этом в ходе круглого стола "Макроэкономические тенденции-2014: прогнозы и сценарии" рассказал генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский.

«Президент неоднократно обращал внимание на заседании Совета регионов, давал соответствующие поручения Кабинету Министров, - предоставить финансовую свободу регионам. На сегодня мы видим, что объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, заложенный в госбюджете, составляет 128,4 млрд гривен. Это на 15 млрд больше, чем в прошлом году. Поэтому Президент заинтересован, не как некоторые говорят, разделять Украину на 3-4-5 частей, а наоборот объединять», - отметил он.

Финансист выразил убеждение, что вследствие выполнения российско-китайских программ правительство может достичь роста ВВП в 3%.

«Договоренности с Россией и Китаем позволяют привлечь 80 миллиардов долларов. Их расходование будет жестко мониториться и контролироваться. Как видите, дефолта не настало», - заметил Браиловский.

Комментируя перспективы сотрудничества с Европейским союзом, эксперт сказал, что Украина не отказывается от курса на Европу.

Однако, по его словам, Украина должен учесть все возможные риски от ассоциированного членства в ЕС и найти соответствующие компенсаторы.

«Не нужно нарушать вектор, продолжаем идти в Европу. Но при этом важно не забывать о рисках. Когда я побывал на Крюковском вагоностроительном заводе, у меня сердце плакало. Они производят 14 тысяч вагонов. Если сейчас Россия, куда уходит 99% продукции, откажется от них производство остановится. Таких предприятий очень много», - пояснил финансист.