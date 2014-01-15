Студенты университета им. Шевченко объявили голодовку

Об этом говорится на официальной странице Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в социальной сети Vkontakte.

Присутствие ГИУЗ студенты видят как репрессии в отношении участников и неравнодушных к событиям, связанных с "Евромайданом".

"Студенты не имеют возможности ответить на вопрос полноценно, поскольку волнуются и испытывают морально-психологическое давление третьих лиц.

Также студенты видят ангажированность инспекции, которая оказывает давление на преподавателей во время приема экзаменов.Это приводит к изменению принципа проведения экзаменов без предупреждения", - говорится в сообщении.

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Студенты требуют от Министерства образования и науки Украины немедленно отозвать ГИУЗ Украины и не допускать дальнейшего давления на студентов, которые отстаивали свои конституционные права на мирных акциях протеста.

Акция начнется 15 января в 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко.

"Голодовка не прекратится до тех пор, пока не будет выполнено требование!", - подчеркивается в сообщении.