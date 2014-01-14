В Хмельницкой области милиция применила оружие во время групповой драки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента Государственной службы охраны при МВД Украины, после часа ночи 14 января на пульт централизованного наблюдения управления ГСО в Хмельницкой области поступил сигнал о срабатывании системы тревожного оповещения в одном из развлекательных заведений города Староконстантинов.

Уже через 3 минуты наряд группы задержания Староконстантиновского ГО УГСО прибыл на место события, где происходила драка с участием около 30 человек.

Выяснилось, что посетители заведения сначала просто веселились, а впоследствии стали вести себя неадекватно и учинили драку, поэтому персонал заведения был вынужден немедленно обратиться за помощью к милиции охраны.

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Правоохранители пытались унять чрезмерно агрессивную толпу, но участники драки на замечания не реагировали. Особенно рьяно вели себя трое мужчин, подстрекая остальных к активным действиям против милиционеров охраны. Чтобы остановить агрессивных посетителей, правоохранителям пришлось произвести два предупредительных выстрела в воздух, на что неизвестные отреагировали еще более агрессивно – дергали милиционеров за форменную одежду, пытались повредить служебный автомобиль и завладеть табельным огнестрельным оружием. В результате, один из наиболее активных участников драки был ранен в ногу.

Милиционеры охраны задержали троих активных участников драки и доставили их в райотдел милиции, одному из них была оказана медицинская помощь. Уже известно, что все трое задержанных были ранее судимыми. По данному факту проводятся следственные действия.

После задержания троих подстрекателей драки большинство ее участников немедленно покинули развлекательное заведение, а некоторые продолжили отдых.