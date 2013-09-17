СБУшник объяснил, почему прострелил глаз иностранцу в Симферополе

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крымского региона по надзору за выполнением законов в военной сфере, «по словам подозреваемого, он собирался сесть на поезд, но трое неизвестных пытались его ограбить. Защищая себя, он применил оружие».

По данным прокуратуры, иностранец, который в результате выстрела лишился глаза, - ранее был неоднократно судим за совершение преступлений против собственности. Сотрудник спецслужбы находился в Крыму в отпуске. Оба участника происшествия были пьяны.

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«Учитывая тот факт, что у него двое несовершеннолетних детей, суд (на прошлой неделе - УНИАН) решил оставить работника СБУ под залогом», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября на железнодорожной станции "Симферополь" (АР Крым) старший оперуполномоченный управления СБУ в Сумской области находясь в нетрезвом состоянии выстрелил из травматического пистолета в лицо гражданину Азербайджана. В результате пострадавший лишился глаза.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ (причинение тяжких телесных повреждений). Стрелка задержали на месте.