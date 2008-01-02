Львовская железная дорога угрожает отменить некоторые поезда

Львовская железная дорога предупреждает общественность и СМИ о возможной отмене некоторых электро- и дизель-поездов в нескольких областях Западной Украины. Об этом сообщается на сайте ЛЖД.

Согласно сообщению, причиной этого является отсутствие в полной мере компенсации и постоянная задолженность областных и городских администраций за перевозку пассажиров-льготников. В результате этого железная дорога постоянно несет серьезные убытки, поэтому решение о возможной отмене поездов, по мнению железнодорожников, является абсолютно обоснованным.

Как отмечают на ЛЖД, особая ситуация для Львовской железной дороги сложилась с Тернопольским городским советом, который в конце 2007 г. принял решение уменьшить годовую сумму компенсационных выплат на льготный проезд отдельным категориям граждан железнодорожным транспортом на 100 тыс. грн. Как отмечается в сообщении, это решение противоречит соглашению, заключенному в начале 2007 года.

В связи с этим ЛЖД призывает Тернопольский городской совет пересмотреть свое решение. «В противном случае ЛЖД будет вынуждена также прибегнуть к соответствующим шагам, то есть отмене некоторых дизель- и электропоездов. Таким образом, из-за безответственной "экономности" пострадают рядовые граждане», - отмечается в сообщении.