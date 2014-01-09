Депозиты физлиц в национальной валюте за 2013 год выросли на 36% - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«В 2010-2013 годах депозиты граждан в банках увеличились на 205% (больше, чем в два раза), или на свыше 222 миллиардов гривень. И это неопровержимые факты. Только за прошлый год депозиты физических лиц в национальной валюте выросли почти на 70 миллиардов гривень, или на 36%», - сказал глава правительства.

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Он подчеркнул, что в целом граждане хранят в банках уже 434 млрд гривень, что больше, чем годовой доход государственного бюджета.

«Что это значит, как не абсолютно бесспорное доверие к экономической политике правительства? Можно говорить сколько угодно, но это неопровержимый факт», - сказал Азаров.

Он также добавил, что за неполных четыре года работы социальные гарантии в государстве повышены почти вдвое.

«И это в государстве, которое в полной мере чувствовало и давление мирового экономического кризиса, и экономическую рецессию в Европе, и торговые проблемы с Россией. При этом наша страна несла наибольший в Европе груз цены на газ, но удержала и цены, и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост цен в Украине за последние четыре года составил 14% - приблизительно по 3% на год – это европейский уровень инфляции. Тогда как за два года в 2008-2009 – почти 40%», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, общий объем остатков банковских депозитов в течение ноября увеличился на 0,8% (с начала года - на 14,1% ) - до 648,0 млрд грн, в том числе в национальной валюте - на 1,5% (с начала года - на 25,2%). Остатки по депозитам в иностранной валюте понизились на 0,4% (с начала года - на 0,2%). Средства на депозитных счетах физических лиц за этот период выросли на 1,1% (с начала года - на 19,1% ) - до 435,6 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за месяц выросли на 0,1% (с начала года - на 5,2% ) - до 212,5 млрд грн.