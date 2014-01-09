Украинские банки уменьшили количество проблемных кредитов - эксперт

Об этом рассказал аналитик Commerzbank (Германия) Ту Лан Нгуен.

«Уменьшение таких займов я расцениваю, бесспорно, как позитив. Такие данные очень утешительны, ведь они свидетельствуют о том, что ситуация развивается в правильном направлении», - сказал он.

По его убеждению, при высоком доверии населения к гривне и росте депозитов в национальной валюте банки будут заинтересованы активнее кредитовать предприятия.

Финансист констатирует, что в таком случае выиграет вся экономика.

«Конечно, это - большой плюс для банковского сектора: иметь ликвидность в форме депозитов. Одновременно важным условием для развития финансового сектора является наличие спроса на кредиты, благодаря этому банки смогут использовать предоставленную им ликвидность. Насколько мы видим, бизнес заинтересован в кредитовании, что свидетельствует о его готовности инвестировать. По моему мнению, это хороший знак для экономики», - добавил Ту Лан Нгуен.