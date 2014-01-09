Украинские банки уменьшили количество проблемных кредитов - эксперт

11:51, 09 января 2014
Общество
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Уменьшение доли проблемных кредитов стало значительным достижением банковской системы Украины по итогам 2013 года.

Банки будут заинтересованы активнее кредитовать предприятия

Об этом рассказал аналитик Commerzbank (Германия) Ту Лан Нгуен.

«Уменьшение таких займов я расцениваю, бесспорно, как позитив. Такие данные очень утешительны, ведь они свидетельствуют о том, что ситуация развивается в правильном направлении», - сказал он.

По его убеждению, при высоком доверии населения к гривне и росте депозитов в национальной валюте банки будут заинтересованы активнее кредитовать предприятия.

Финансист констатирует, что в таком случае выиграет вся экономика.

«Конечно, это - большой плюс для банковского сектора: иметь ликвидность в форме депозитов. Одновременно важным условием для развития финансового сектора является наличие спроса на кредиты, благодаря этому банки смогут использовать предоставленную им ликвидность. Насколько мы видим, бизнес заинтересован в кредитовании, что свидетельствует о его готовности инвестировать. По моему мнению, это хороший знак для экономики», - добавил Ту Лан Нгуен.

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