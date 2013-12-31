Под Новый год ПриватБанк открыл новое отделение, в котором можно получить услуги даже в новогоднюю ночь

В 2013 году ПриватБанк открыл в Украине 270 современных банковских отделений, работающих в совершенно новом для украинского рынка “открытом” формате и обслуживающих клиентов круглосуточно и без выходных. Как сообщили в банке, новое “24/7” отделение банка открылось 30 декабря в Ладыжине (Винницкая область) и сможет обслуживать клиентов даже в новогоднюю ночь. А в 2014 году в сети ПриватБанка появится еще 290 современных круглосуточных отделений.

“В наших новых отделениях любую услугу можно получить за несколько минут, это обеспечивает “открытая” планировка офисов и универсальные банковские специалисты, а зоны самообслуживания работают без перерывов и выходных, - говорит руководитель Направления развития ПриватБанка Виталий Хлопецкий. - Также отделения ПриватБанка стали крупнейшими в Украине учебными центрами современного банкинга - здесь всегда расскажут, как можно пользоваться банком без походов в отделения, научат пользоваться терминалами самообслуживания и помогут настроить Интернет и мобильный банк”.

Напомним, в период новогодних и рождественских праздников ПриватБанк будет обслуживать клиентов круглосуточно, без выходных и перерывов. Как сообщили в банке, платежи корпоративных клиентов между счетами ПриватБанка и платежи частных лиц будут осуществляться в режиме онлайн на протяжении всех праздников. Кроме того, без выходных будут работать терминалы самообслуживания, банкоматы и дежурные отделения банка.

Без праздников, перерывов и выходных работает Интернет-банк Приват24 и мобильные приложения ПриватБанка, через которые можно оплатить любой счет, купить билет на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами. Получить доступ к самым популярным услугам и сервисам (переводы, платежи, погашение кредитов и другое) можно через банкоматы и терминалы ПриватБанка, адреса которых можно уточнить на сайте.

На сегодняшний день в Украине работает 3 395 отделений, 8 290 банкомата и 10 120 терминалов самообслуживания банка.