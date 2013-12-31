Оснований для снижения тарифов на тепло для населения нет – глава Нацкомуслуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«При расчете тарифов на тепловую энергию, которая используется для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи (вместе с НДС, это 1309 грн/тыс. куб. м). Как видите, стоимость российского газа по 2448 грн/тыс. куб. м, которую вчера установила НКРЭ, выше той, которая используется сейчас», - сказал Саратов.

«Поэтому у комиссии сейчас отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов 26 декабря заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

В то же время, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул уточнил, что речь идет о снижении тарифов для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

30 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров, и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Сегодня, 31 декабря, глава Нацкомуслуг Валерий Саратов заявил, что комиссия намерена с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций - в среднем на 12% - до 683 грн за Гкал.