Во Львове журналисты проведут акцию против избиения работников СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста начнется в 17.00 на львовском Евромайдане возле памятника Шевченко в центре Львова.

«24 декабря под Киевом жестоко избили Татьяну Чорновол – журналистку, гражданскую активистку, участницу Евромайдана, нашу коллегу. Накануне она опубликовала текст об имении министра внутренних дел Виталия Захарченко. Следующим может быть каждый из нас! 25 декабря в 17.00 журналисты Львова соберутся на львовском Евромайдане, чтобы поддержать Татьяну и выразить свой протест против избиения журналистов, активистов, мирных людей», - отмечается в сообщении пресс-центра львовского Евромайдана.

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Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновол ехала в собственной машине, когда ее внезапно "подрезал" неизвестный автомобиль, из которого вышли несколько мужчин. Неизвестные вытащили Чорновол из машины, жестоко избили, а затем бросили в придорожный кювет.

По данным Объединенной оппозиции "Батькивщина", сейчас журналистка находится в реанимации, ей требуется, как минимум, три сложные операции.