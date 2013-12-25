Россия может ввести запрет на поставки молока и рыбы из Эстонии

"Сейчас проходит оформление документов. Думаю, ограничения будут введены минимум в течение двух-трех недель - чтобы бизнес успел к этому подготовиться. Они коснутся пяти молочных предприятий и шести, производящих рыбу и рыбную продукцию", - заявил он.

Собеседник агентства пояснил, что решение принято по результатам инспекции молочных и рыбных предприятий Эстонии. Основная претензия российского ведомства - слабый контроль за продукцией за предприятиях, отмечает РИА Новости.

"Например, смешение черных и белых зон, то есть тех, где должна находиться сырая и готовая продукция", - отметил Алексеенко, добавив также, что на них отсутствует прослеживаемость готовой продукции.

Как свидетельствует информация на сайте Россельхознадзора, в настоящее время для поставок в РФ аккредитовано 12 эстонских предприятий, производящих молочную продукцию, а также 41 предприятие по производству рыбы и рыбопродукции.