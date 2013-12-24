После сорванного спектакля черкасским актерам таки выплатили задолженные деньги

Это произошло после вмешательства прокуратуры, а главное - демарша, который устроили в конце прошлой недели, передает ТСН.

Артисты прервали спектакль "Назар Стодоля", извинились перед зрителями и со сцены заявили, что им не платят денег.

При этом подчеркнули - такая же ситуация у всех работников культуры в области. Выплаты задерживают коллективам областной филармонии, театра кукол и другим.

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"Мы тоже люди. Эту несчастную копейку мы хотим иметь вовремя", - пояснила заслуженная артистка Украины Наталья Вигран.

Этот вопрос уже решен, заверил руководители учреждения культуры, где произошел демарш.

"Мне не удалось убедить этих людей не делать этого во время спектакля. То есть они могли это сделать в любое другое удобное для них время", - сожалеет директор Черкасского областного драматического театра Владимир Осипов.