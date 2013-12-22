В Черкассах актеры во время спектакля заявили о задержке зарплаты (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в своем обращении актеры подчеркнули, что всегда говорят о невыплатах зарплаты педагогам, врачам, но никогда не говорят о таких проблемах в учреждениях культуры.

По словам актеров, им длительное время задерживают выплату зарплаты, а профильные руководители не объясняют, как долго это будет продолжаться и почему так происходит.

По словам актеров, они не имеют средств даже на проезд в транспорте, у многих в театре работает вся семья – муж и жена: дома сидят голодные дети, нет средств на лечение.

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«… Кружится голова на сцене. Голоса не хватает для пения. Пьем один чай», - сказали актеры.

По словам актеров «… всех в стране слышат, а культуры будто не существует. Сегодняшнее наше обращение для того, чтобы нас услышали. Мы не хотим быть игрушками в политических играх нашего государства. Мы актеры и всегда были вне политики. Но мы люди и хотим в дальнейшем быть людьми со своим достоинством и своей честью. В театре очень маленькие зарплаты, и даже ту малую копейку хотим иметь своевременно!»

На сегодняшний день 150 работников театра - технические работники театра и актеры не получили зарплату за ноябрь. Артисты также отметили, что им известно о задолженности по зарплатам и в других учреждениях культуры, в частности, в черкасской филармонии и областном театре кукол.

«Мы хотим дарить зрителям радость и счастье, а когда этого нет внутри – то простите!», - констатировали актеры.

После завершения речи актеры продолжили играть спектакль.