Число погибших при пожаре на рынке в Киеве возросло до четырех (фото, видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с информацией по состоянию на 13.00 22 декабря при разборке конструкций складского помещения на территории указанного рынка работники ГСЧС выявили тела еще двух погибших - мужчины и женщины.

Отмечается, что работы по разборке конструкций на месте пожара продолжаются.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории рынка «Столичный» возник вчера, 21 декабря. Пожар общей площадью 3 тыс. кв. м. был локализован в 19.15, а ликвидирован в 20.35.

К ликвидации пожара привлекались 120 работников ГСЧС и 26 единиц техники.

Сначала информировалось, что во время пожара погиб 1 человек, еще 2 пострадали.

По состоянию на 9.30 сегодняшнего дня, сообщили впоследствии в ГСЧС, при разборке конструкций складского помещения на территории рынка «Столичный» спасатели выявили тело женщины.

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