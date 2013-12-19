Инвестиции России и Китая помогут увеличить золотовалютные резервы НБУ

В то же время в комментарии НАБУ говорится, что политическая дестабилизация оказала определенное психологическое влияние на обменный курс гривны в наличном сегменте рынка, но интенсивный приток валюты сможет стабилизировать ситуацию.

«По мнению НАБУ, — говорится в комментарии Ассоциации, — несмотря на определенные дисбалансы экономики и напряженность политической ситуации, которая привела к усилению девальвационных ожиданий, последние подписанные межгосударственные соглашения вселяют уверенность в сохранении курсовой стабильности на валютном рынке Украины. Анонсированные инвестиции в реальный сектор экономики Украины со стороны РФ и Китая, либерализация условий экспорта для отдельных категорий отечественных производителей, а также ожидаемое поступление валюты за счет продажи государственных долговых обязательств может существенно поддержать золотовалютные резервы Украины и снизить девальвационные ожидания», — прогнозируют в НАБУ.

В Ассоциации отметили, что ситуация на межбанковском валютном рынке была спокойной.

«Ситуация на межбанковском валютном рынке является более стабильной — на протяжении ноября и двух декад декабря 2013 отклонения валютного курса на межбанковском рынке от официального не превышали 2%», — сказано в комментарии НАБУ.

По мнению банкиров, наличный сегмент валютного рынка оказался традиционно более восприимчив к политическим событиям, свидетельством чего стало повышение среднего обменного курса, а также маржи купли-продажи валюты, что свидетельствует о спекулятивной составляющей. В НАБУ ожидают стабилизации валютного рынка в ближайшее время.