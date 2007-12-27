Милицию Крыма возглавит ”активный борец с бандитизмом”

Завтра, 28 декабря, в Симферополе состоится представление личному составу милиции нового начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей ГУ МВД Украины в автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, не исключено, что главного милиционера Крыма будет представлять министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН осведомленные источники во власти Крыма, новым начальником крымского Главка МВД станет «активный борец с бандитизмом». Его фамилия пока не называется.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественных связей милиции Крыма, замминистра внутренних дел - начальник крымского Главка МВД Анатолий МОГИЛЕВ написал рапорт об уходе в отпуск с последующим увольнением. При этом должность замминистра, которую занимал А.МОГИЛЕВ, была сокращена из-за сокращения количества заместителей у Ю.ЛУЦЕНКО. А.МОГИЛЕВ, по данным милиции автономии, находится в резерве МВД.

По данным СМИ, Кабмин уже уволил А.МОГИЛЕВА с должности.