В Полтаве пенсионер на заседании суда дважды выстрелил в юриста

В среду, 18 декабря, около 12 часов в помещении Ленинского районного суда города Полтавы пенсионер в суде из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в юриста энергетической компании.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Полтавского облуправления милиции.

По данным правоохранителей, во время судебного заседания по гражданскому делу один из участников процесса, 71-летний мужчина, из пневматического пистолета марки «Флобер» выстрелил в 64-летнего мужчину.

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«Предприятие, поставляющее электроэнергию населению, подало в суд на пользователя их услуг в связи с нарушениями со стороны последнего. В определенный момент 71-летний ответчик достал пневматический пистолет марки «Флобер» и дважды выстрелил в 64-летнего юридического представителя предприятия. Пули попали в шею и спину, пострадавшему понадобилась медицинскую помощь. Работники судебной милиции «Грифон» мгновенно отреагировали на данное событие и задержали стрелка. Сейчас он доставлен в Ленинский райотдел милиции. Впоследствии у пожилого человека «прихватило» сердце, и он тоже обратился за медицинской помощью», - сообщили в милиции.

Пострадавший юрист также доставлен в больницу. Милиция выясняет все обстоятельства происшествия. Милиция также выясняет, почему работники систем безопасности не отреагировали на наличие пистолета у одного из фигурантов спора.