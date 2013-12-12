В центре Киева откроют пункты бесплатного обследования на туберкулез
11:49, 12 декабря 2013Общество
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В центре Киева 12-14 декабря будут работать пункты обследования на туберкулез, где все желающие киевляне и гости города смогут обследоваться бесплатно.
Пункты обследования на туберкулез будут работать 12-14 декабря, trud-ost.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, медицинские мобильные пункты будут работать с 12.00 до 20.00 по адресам: ул. Крещатик, 36 и Майдан Незалежности, 2.
Там можно будет сделать флюорограмму, проконсультироваться с врачом-фтизиатром и, в случае необходимости, сделать анализ мокроты на наличие палочек Коха.
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Мероприятие проводит Департамент здравоохранения КГГА.
Специалисты напоминают, что туберкулез – крайне опасная, но излечимая болезнь, и призывают киевлян и гостей города воспользоваться возможностью пройти профилактическое флюорографическое обследование.
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