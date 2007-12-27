Погода на Новый год

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, только в восточных областях и в Крыму небольшой снег, на юге Крыма с дождем, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Местами туман, гололед, в Хмельницкой, Ривненской, Луганской и Донецкой областях местами сильные сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях 10-15° мороза, днем 0-5°мороза; на Южном побережье Крыма на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла.

29-30 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Крыму и Приазовье 29 декабря небольшой мокрый снег. Местами туман, изморозь, слабый гололед. На дорогах страны местами гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях местами 10-15°, в Крыму 1-5° мороза (на Южном побережье 0-3° тепла); днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге Крыма и в Прикарпатье местами 3-7° тепла.

31 декабря - 1 января - без существенных осадков, лишь днем 1 января в западных областях небольшой снег. Температура существенно не изменится (в восточных областях ночью несколько снизится).

В Киеве и области в пятницу существенные осадки не ожидаются. В Киеве и местами по области туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.

29-30 декабря - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

31 декабря-1 января погода существенно не изменится.