Тина Кароль увидела себя гусеницей

К Новогодним праздникам певица Тина КАРОЛЬ выпускает новый альбом «Полюс притяжения» и книгу с детской сказкой «Большие приключения Паутинки».

Об этом сообщила сама певица на презентации альбома и сказки, которая состоялась в УНИАН.

Певица рассказала, что более полугода вынашивала идею сказки и написала девять вариантов текста, прежде чем получила окончательный вариант, которым была бы полностью довольна. «Хотелось, чтобы сказка с глубоким смыслом была доступна детям и интересна взрослым. Певица считает, что ее сказка поучительна, «и в ней есть много фраз, которые запомнятся всем детям на всю жизнь».

Она отметила, что в сказке четко прослеживается автобиографическая линия. Главная героиня сказки – зеленая гусеница Паутинка, прототипом которой является сама певица. По сюжету, гусеница отправляется в большое путешествие на поиски своей мечты и встречает на своем пути множество звездных героев. Например, российская певица Алла ПУГАЧЕВА предстает в образе мудрой совы, которая предлагает Паутинке участвовать в конкурсе «Пой-Пень». Иосиф КОБЗОН в образе паука научит гусеницу нотной грамоте. Ящерица Алан БАДОЕВ покажет Паутинку в разных образах, а кукушонок Филипп КИРКОРОВ и вовсе предложит дружбу. Лариса ДОЛИНА, Верка Сердючка и многие другие звезды, с которыми контактировала Т.КАРОЛЬ, увидят свои образы в этой сказке. Все звездные герои будут узнаваться в ярких иллюстрациях книги.

Книга издана на двух языках – украинском и русском, и поступит в свободную продажу по всей Украине уже к Рождеству. Певица надеется, что ее сказка станет настоящим подарком к первому главному празднику наступающего года. Издает сказку Т.КАРОЛЬ издательство «Periskop», тираж - 7 тысяч экземпляров.

Также Т.КАРОЛЬ рассказала, что новый альбом «Полюс притяжения» - третий в ее дискографии. Он был записан на знаменитой лондонской студии «Метрофоник», на которой записывал все свои альбомы Энрике ИГЛЕСИАС, а также Бритни СПИРС, Тина ТЕРНЕР, Джанет ДЖЕКСОН, Шер и многие другие.

10 новых песен, включая две англоязычные, были записаны за десять дней в Лондоне. По словам певицы, в студии она работала сутками и даже ни разу не позволила себе отлучится на лондонский шоппинг.

По словам Т.КАРОЛЬ, над созданием альбома работали разные авторы из Украины, России, Беларуси, Швеции и Великобритании. Слова к некоторым песням она написала сама.

На диске также записаны два последних видеоклипа певицы – «Люблю его» (самые масштабные съемки за всю историю клипмейкерства в Украине) и «Полюс притяжения» (снятый «непрерывающимся дублем» на сцене Национальной оперы Украины).

По информации продюсера Т.КАРОЛЬ Євгения ОГИРА, «Полюс притяжения», который в Украине выпустила компания «Астра», оказался самым долгожданным альбомом года. За неделю до официального релиза альбома, компания «Астра» получила от музыкальных магазинов предварительный заказ на 50 тыс. копий. Продюсер считает, что в ближайшее время альбом получит статус «золотого».

Также на телеканале «1+1» в канун Нового года – 29 декабря - будет представлена телеверсия концерта Т.КАРОЛЬ «Полюс притяжения».

По словам Т.КАРОЛЬ, все ее творческие планы, задуманные на 2007 год, она вместе со своей командой осуществила. Получив премию «Телетриумф» в номинации «Лучшая ведущая развлекательной программы», она продолжила вести третий сезон шоу «Танцев со звездами», во время которого отправилась во всеукраинский тур и дала долгожданный сольный концерт во дворце «Украина», а также собирала полные залы в 25 городах.