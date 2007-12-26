Тимошенко: сельское хозяйство не готово к такому шоку

Правительство сохранит действующую систему налогообложения сельскохозяйственных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

Она подвергла критике то, что предыдущее правительство пыталось ввести налог на добавленную стоимость для предприятий сельского хозяйства.

Премьер отметила, что аграрный сектор не подготовлен к такому шоку, и поэтому ее правительство предлагает оставить действующую систему с пометкой "до вступления в ВТО".

По ее словам, это даст время подготовиться к изменениям в аграрном секторе.