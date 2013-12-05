Эксперты: спрос на валюту ничтожен по сравнению с 2008 годом

Об этом говорится в аналитическом обзоре экспертов Райффайзен банка Аваль.

Они отмечают, что возрастание политической напряженности лишь частично отразилось на динамике валютного рынка.

«На прошлой неделе, несмотря на начало политических протестов, ситуация на валютном рынке была более-менее стабильной – в течение недели котировки по паре USD/UAH на межбанке плавно выросли – с уровней 8,217-8,22 до 8,230-8,235 по состоянию на вечер пятницы, 29-е ноября», - отметили эксперты, передает АиФ.

В связи с этим аналитики отметили действия Национального банка Украины, который по их словам, вовремя вмешался в ситуацию.

«Стоит отдать должное Нацбанку, который оперативно вмешался и еще в первой половине дня понедельника объявил о грядущей прямой интервенции на валютном рынке. Однако, объем интервенции, судя по всему, не был значительным (если исходить из динамики остатков на корсчетах, то объем интервенции можно оценить на уровне около 150 млн. дол.). Во вторник Нацбанк уже не выходил на рынок напрямую, а один из госбанков с утра продавал валюту по курсу 8,235. Это немного успокоило рынок», - считают в банке.

Комментируя спрос на валюту, они заметили, что основным драйвером спроса на валюту в последние дни выступило население.

«Хотя, по оперативным данным, объемы покупки валюты населением пока находятся на уровнях гораздо ниже, чем в 2008 году и осенью прошлого года», - говорится в обзоре.

В то же время, эксперты обратили внимание, что в корпоративном сегменте не наблюдается массового конвертирования средств компаний в иностранную валюту.