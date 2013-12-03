Эксперты: в октябре снизились девальвационные ожидания

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Dragon Capital.

Эксперты компании констатируют, что в октябре профицит финансового счета продолжили поддерживать торговые кредиты, которые, как они полагают, связаны с финансированием платежей за газ.

«Отток наличной иностранной валюты был достаточно слабым в октябре ($0,2 млрд.), отражая снижение девальвационных ожиданий. Резкое улучшение динамики на наличном валютном рынке компенсировало исключительно слабую динамику прямых инвестиций и стало основной причиной сокращения общего дефицита платежного баланса по сравнению с прошлым годом», - заметили они.

В инвесткомпании отмечают, что в октябре дефицит текущего счета Украины сократился до $1,9 млрд. по сравнению с пересмотренными данными за сентябрь ($2,2 млрд.).

В то же время, финансовый счет (без учета выплат МВФ) в октябре был сведен с профицитом $1,4 млрд.

Аналитики утверждают, что с учетом погашения кредитов МВФ ($4,6 млрд. за 10 месяцев 2013 года по сравнению с $2,5 млрд. за 9 месяцев прошлого) дефицит платежного баланса составил около $3,6 млрд. за указанный период, сократившись по сравнению с $5,3 млрд. за 10 месяцев.